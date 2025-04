Arapoti marca presença na Expo Turismo Paraná destacando produtos e atrativos locais

Arapoti marcou presença na Expo Turismo Paraná, um dos principais eventos do setor turístico no estado, promovido pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR). Realizado em Curitiba, o evento reuniu profissionais do turismo para promover o networking, capacitações e oportunidades de negócios, com foco na promoção de destinos e produtos turísticos do estado.

O município de Arapoti esteve novamente presente, destacando seus atrativos turísticos no estande compartilhado com outros municípios da região dos Campos Gerais. A participação foi viabilizada por uma parceria entre a Associação de Desenvolvimento do Turismo (ADETUR) Campos Gerais e a Secretaria de Estado do Turismo (SETU). O espaço de Arapoti apresentou aos visitantes os produtos turísticos da cidade, como suas cachoeiras e prédios históricos, além de promover os sabores locais, como o famoso mel e derivados, queijos, geleias e bebidas artesanais, que já são conhecidos em todo o Brasil.

Diversos parceiros e expositores de Arapoti participaram do evento, entre eles @queijariacornelia, @apisnobre_brasil, @anckifrutti, AAPICAF-Associação de Apicultores de Arapoti, @quilombolasdearapoti, @apiarioasr, @hotelcampos.arapoti, Hotel São Luiz, @palacehotel5e, @museu_imigranteholandes, @camposfloridostur, @trilha_e_lama, @maistrilhas_ e @campingdavoderzi. Esses expositores tiveram a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços para um público qualificado, com o objetivo de expandir o reconhecimento e fortalecer a presença de Arapoti no mercado turístico.

Representando a Prefeitura de Arapoti, estavam a chefe de divisão de Turismo, Sabrina Mendes, o coordenador da Casa de Cultura, Fernando Silva, e a condutora de Turismo, Priscila Corrêa, que representou a empresa Campos Floridos Tur e os operadores do setor privado do município. A participação de Arapoti na Expo Turismo Paraná fortalece o posicionamento da cidade como destino turístico emergente na região dos Campos Gerais, ampliando suas possibilidades de crescimento no setor e criando novas oportunidades para os empreendedores locais.