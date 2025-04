Município do Norte Pioneiro decreta estado de emergência pela Dengue

O município de Cambará, no norte do Paraná, declarou oficialmente Estado de Emergência em Saúde Pública devido ao aumento acelerado dos casos de dengue. O Decreto nº 3489/2025, publicado nesta quinta-feira (27), foi uma medida adotada em resposta à rápida proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A situação exige a mobilização imediata de todos os setores da cidade para conter a epidemia.

A Prefeitura de Cambará, em parceria com as equipes de saúde e os agentes comunitários, já iniciou a execução de um Plano de Contingência, com ações emergenciais em todo o município. O plano inclui a realização de mutirões de limpeza, ações educativas nos bairros e atendimentos prioritários nas unidades de saúde. O objetivo é combater os focos do mosquito e prestar cuidados urgentes à população afetada pela doença.

No entanto, as autoridades locais alertam que a participação da população é essencial para a efetividade do combate à dengue. O mosquito se prolifera com facilidade em ambientes com água parada, como vasos de plantas, caixas d’água abertas e entulhos. A eliminação desses focos é uma medida crucial para evitar a propagação do vírus. Os moradores de Cambará são orientados a adotar atitudes preventivas em suas residências e terrenos, como manter as caixas d'água tampadas, limpar calhas e lajes e trocar a água dos vasos de plantas por terra. Além disso, é fundamental não depositar lixo em locais inadequados, pois esses materiais podem acumular água e servir como criadouros.

A dengue é uma doença grave, que pode evoluir rapidamente e causar complicações sérias. Os sintomas, como febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, podem ser um sinal de alerta. A Prefeitura de Cambará reforça que a doença não escolhe idade, bairro ou classe social, e que o combate à dengue depende de ações coletivas.

Com o aumento de casos, é fundamental que a população se conscientize da importância das medidas preventivas e coopere com as ações de saúde pública para controlar a epidemia e evitar novos casos.