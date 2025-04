Homem é encontrado morto dentro de residência em Arapoti

Um homem foi encontrado morto no interior de uma residência no início da noite deste domingo (30) em Arapoti, nos Campos Gerais.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado informando que um idoso havia sido encontrado morto no interior de uma residência situada a Rua Setembrino Carneiro, no bairro Vila Romana. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com a vítima sem vida, fato que foi confirmado pelo médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para que fossem tomadas as providências cabíveis a situação.

O caso deve ser investigado.