Sengés vai receber projeto que leva contação de histórias e literatura para crianças da rede pública

O município de Sengés se prepara para receber, em abril, o projeto “No Meio do Caminho Tinha um Pedro – Histórias de Malasartes e Outros Anti-Heróis”, uma iniciativa que promove encontros literários com crianças da rede pública de ensino. A ação faz parte de um circuito que já passou por Balsa Nova e Campo do Tenente e ainda visitará Porto Amazonas, Carambeí e Tibagi.

Com um total de 172 sessões de contação de histórias, o projeto busca proporcionar uma experiência imersiva no universo da literatura, especialmente através de contos que exploram a esperteza e a sagacidade de personagens populares. Inspiradas em obras de renomados autores como Ângela Lago, Ricardo Azevedo, Tatiana Belinky e Ilan Brenman, as histórias resgatam a tradição oral e dialogam com a cultura tropeira, presente na história de Sengés e das demais cidades contempladas.

As atividades são conduzidas pelos mediadores Adriane Havro e Luis Teixeira, profissionais com mais de 20 anos de experiência. Foto: Divulgação

As atividades são conduzidas pelos mediadores Adriane Havro e Luis Teixeira, profissionais com mais de 20 anos de experiência em projetos culturais voltados à leitura e à contação de histórias. Além das crianças, educadores e funcionários das escolas também são convidados a participar das vivências literárias, que transformam o cotidiano escolar por meio da literatura.

O projeto, viabilizado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) e apoiado pela COPEL, tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e estimular a formação da identidade cultural nas comunidades atendidas.

A data exata da realização das atividades em Sengés ainda não foi divulgada, mas as escolas municipais já se preparam para receber essa experiência literária que promete encantar e inspirar alunos e educadores.