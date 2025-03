Morador de Arapoti tem aposta premiada na Mega-Sena. Saiba quanto ele ganhou

Mesmo sem acertadores das seis dezenas no concurso 2846 da Mega-Sena, realizado neste sábado (29), o município de Arapoti teve motivo para comemorar. Uma aposta feita na cidade foi uma das premiadas na faixa da Quina e garantiu R$ 48.408,40 ao grupo apostador.

Continua após a publicidade

O jogo vencedor foi registrado na lotérica Loterias Arapoti, em uma aposta do tipo Bolão, com seis números escolhidos, sem a opção de teimosinha e quatro cotas. Com isso, o valor do prêmio será dividido entre os participantes do bolão, que juntos acertaram cinco das seis dezenas sorteadas.

Dezenas sorteadas

Os números sorteados no concurso 2846 foram:

01 - 12 - 16 - 17 - 25 - 57

Apesar de nenhum apostador ter acertado todos os números, 74 apostas em todo o Brasil acertaram cinco dezenas e levaram o mesmo valor que o bolão de Arapoti. Outras 5.871 apostas acertaram a Quadra (quatro dezenas), e cada uma recebeu R$ 871,65.

Continua após a publicidade

Prêmio acumulado

A Mega-Sena acumulou mais uma vez, e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 1º de abril de 2025, é de R$ 45 milhões. A arrecadação total desta edição chegou a R$ 61.507.205,00.