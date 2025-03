Justiça espanhola anula condenação de Daniel Alves por estupro

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis de agressão e abuso sexual e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência, ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

A justiça espanhola anulou a condenação de estupro de Daniel Alves. Ele foi acusado de cometer o crime contra uma mulher em uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022. O ex-jogador havia sido condenado a 4 anos e 6 meses de prisão e estava em liberdade condicional desde março de 2024, após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,5 milhões.

A decisão, anunciada nesta sexta-feira (28/3), foi tomada em unanimidade pelos juízes do Tribunal Superior da Catalunha, que analisaram uma “falta de fiabilidade do depoimento” da vítima, analisando que alguns relatos do documento não “correspondem à realidade”.

Fonte original Portal Leo Dias.