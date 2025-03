A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu pela demissão de Dorival Júnior do cargo de técnico da Seleção Brasileira, segundo apuração do portal LeoDias. A saída do treinador foi comunicada em reunião com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, ainda nesta tarde. A decisão ocorre após a goleada sofrida para a Argentina em Buenos Aires, que teria sido o estopim para o desgaste interno em relação ao trabalho do comandante.

Fonte original Portal Leo Dias.