Bruno e Marrone, e Gustavo Mioto se apresentam nesta sexta-feira em Sengés

O clima de festa, alegria e diversão continua na cidade de Sengés que, durante todo o mês, vêm comemorando seus 91 anos de história e muita tradição. Com uma programação envolvente, as festas no município estão chamando a atenção em toda a região e, nesta sexta-feira (28), é a vez dos cantores Bruno e Marrone e Gustavo Mioto garantirem a agitação do público na Festa do Peão de Boiadeiro.

A tradicional Festa do Peão, programada para celebrar os aniversários da cidade, está em sua 15ª edição e começou na última quinta-feira (27) com a cantora Luana Prado embalando a noite com os maiores hits de sua carreira. Seguida por Bruno e Marrone, e Gustavo Mioto, a festança continua nesta sexta-feira e segue até o próximo domingo (30) com os maiores sucessos da música brasileira.

No sábado (29), o evento continua com Traia Véia e DJ Dennis, que prometem agradar todos os gostos com seus maiores sucessos. Para encerrar os shows, a programação ainda conta com um dos maiores sucessos da atualidade e febre entre o mundo sertanejo. No domingo (30), a cantora Ana Castela encerra a Festa do Peão com chave de ouro, trazendo as músicas mais bombadas dos últimos tempos para garantir a diversão do público.

Mas a festa vai além dos shows. As competições de montaria e o rodeio profissional mantêm viva a essência sertaneja da região, enquanto atrações musicais regionais e atividades culturais reforçam as tradições locais. Para moradores e visitantes, a festa não é só um evento, mas um momento de encontro, de reviver memórias e fortalecer os laços com a terra e sua história.