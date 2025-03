Influenciadora e jogador da Seleção Brasileira perdem filho na 9ª semana de gravidez

A influenciadora Carol Cabrino e o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint Germain e da Seleção Brasileira, estavam esperando o quarto filho. Nesta quarta-feira (26), nas redes sociais, Carol revelou que “A gestação não evoluiu, o meu bebê virou um anjinho”.

Carol explicou que ela e Marquinhos estavam querendo ter o quarto filho há algum tempo, e estavam muito contentes com gravidez.

Ela conta que descobriu a notícia logo no início.

“A gente ainda não tinha ouvido o coraçãozinho bater, mas estava tudo indo tudo bem”, e que “Estava maravilhoso, todas as vitaminas em dia, um corpo saudável, fiz uma bateria muito grande de exames no Brasil e, enfim, voltei para cá [França], falei: ‘Vou esperar mais uma semana para poder ir no médico’

“A segunda vez no médico, eu achei que eu já fosse escutar o coração. Ele falou: ‘Acho que você está um pouco menos de tempo do que você acha que você está e, justamente por isso, não dá para ouvir o coraçãozinho”, disse Carol, quando foi ao médico na Europa