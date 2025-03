Nova diretoria da ACISA toma posse e reforça parceria com a prefeitura de Arapoti

A Casa da Cultura de Arapoti foi palco, nesta quarta-feira (26), da posse da nova diretoria da Associação Comercial, de Indústria e Serviços de Arapoti (Acisa). A cerimônia marcou a continuidade do trabalho da instituição, que visa promover o fortalecimento do comércio local e a busca por melhorias no setor. A nova diretoria da Acisa é presidida por André Lima, que assume a liderança com a missão de expandir a representatividade e os serviços oferecidos aos associados.

O evento contou com a presença do vice-prefeito de Arapoti, Potinho, que destacou a importância da parceria entre o setor público e privado para o desenvolvimento local. “A Prefeitura Municipal está realizando uma importante obra de revitalização do centro da cidade, que trará grandes benefícios aos comerciantes locais. As obras no município geram uma maior demanda para as empresas da região e atraem mais pessoas para a cidade, consolidando o comércio como um ponto de encontro e fortalecendo a economia local”, afirmou o vice-prefeito.

A nova diretoria da Acisa é composta por André Lima como presidente e vice-presidentes Priscila Matos, Onofre Louzada, Guilherme Cruz, Homar Negrão Filho, Ângela Maria Kluppel e Angelina Penna. Atualmente, a associação conta com cerca de 120 associados, mas um dos principais objetivos da nova gestão é ampliar esse número, buscando engajar mais empresários e fortalecer a atuação da entidade no município.

A Acisa tem desempenhado papel importante na promoção de ações e iniciativas que visam o crescimento econômico e a melhoria das condições para os comerciantes de Arapoti. A expectativa é que, com o novo time à frente da instituição, novas parcerias e ações possam ser realizadas, contribuindo para o desenvolvimento do comércio local e para a construção de um ambiente favorável aos negócios na cidade.

O evento também foi marcado por discursos de agradecimento e de comprometimento com os desafios que a nova gestão enfrentará para continuar contribuindo para o crescimento e fortalecimento do setor comercial e industrial de Arapoti. Com a posse da nova diretoria, a Acisa se prepara para trabalhar ainda mais pela sua base de associados e pelo progresso de Arapoti.