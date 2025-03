Município da região abre processo seletivo para contratar professores

Nesta quarta-feira (26), foram abertas as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores para a rede municipal de ensino da cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro. Inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Educação do município, e estarão abertas até o dia 4 de abril.

De acordo com as informações divulgadas na abertura do PSS, estão disponíveis três vagas, distribuídas em três etapas da educação, sendo elas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial.

A vaga para professor na Educação Infantil conta com uma carga horária de 40 horas semanais, enquanto para professor no Ensino Fundamental a carga horária é de 20 horas, assim como para professor da Educação Especial.

Os interessados em participar do PSS para concorrer a uma das vagas devem comparecer à Secretaria de Educação de Ibaiti, que fica localizada na Rua Antônio de Moura Bueno, em frente ao Colégio Aldo Dallago, entre as 09h00 e 11h00, no período da manhã e entre as 13h30 e 16h30 no período da tarde para realizar suas inscrições.

Para mais informações sobre as vagas disponíveis, as inscrições ou quaisquer outras dúvidas, os interessados podem se dirigir à Secretaria de Educação do município ou entrar em contato via telefone através do número (43) 3546-7460.