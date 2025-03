Acidente na PR092 deixa mulher e criança de Siqueira Campos feridas

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde da terça-feira (25) deixou duas pessoas feridas, entre elas uma criança. A situação foi registrada na rodovia PR092 em um dos trevos de acesso ao município de Quatiguá, no Norte Pioneiro. As vítimas são de Siqueira Campos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h30 e envolveu uma pick-up Fiat Strada e uma carreta Volvo. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, os dois veículos transitavam sentido Siqueira Campos a Quatigua quando a motorista da Strada realizou uma manobra para acessar o trevo cruzando a frente da carreta e, com isso, o caminhoneiro não conseguiu evitar a colisão que atingiu a caminhonete.

Com o impacto, a mulher que conduzia o veículo e uma criança que estava como passageira ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Quatiguá sendo transferidas na sequência para Santa Casa de Jacarezinho. Já o caminhoneiro não se feriu.

As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.