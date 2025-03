Jaguariaíva vai celebrar o Abril Azul com atividades voltadas para a inclusão e conscientização sobre o autismo

O mês de abril está chegando e, assim como os outros meses possuem suas campanhas, traz consigo o tema de conscientização sobre o autismo, um fator que vêm crescendo e se tornando cada vez mais comum na sociedade e, para celebrar o intitulado Mês de Conscientização sobre o Autismo, a prefeitura de Jaguariaíva está organizando uma programação especial que conta com caminhadas, diversão, conscientização e palestra educativa sobre o autismo.

A programação do Abril Azul em Jaguariaíva foi divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira (26), com o intuito de que toda a população consiga ter acesso às datas e aos eventos que serão realizados, tendo em vista que a participação dos moradores nestas ações é de grande importância para promover a inclusão e conhecimentos necessários sobre o tema.

Conforme divulgado pela prefeitura, as atividades de conscientização terão início na próxima quarta-feira (02), com uma Caminhada pela Conscientização do Autismo, onde os participantes participarão de um percurso em respeito aos autistas. As atividades continuam no sábado (05) com uma tarde de recreação no Ginásio Tubunão, para a diversão da criançada.

Na segunda-feira (07), as atividades continuam com uma roda de conversa que contará com a presença de diversos especialistas, onde os participantes poderão tirar dúvidas, contar sobre dificuldades e ouvir histórias inspiradoras. Finalizando a programação divulgada até o momento, a última atividade do Abril Azul será realizada no dia 14, com uma palestra sobre o autismo com Marcos Petry, que é escritor, palestrante, músico e reprodutor de conteúdo no canal Diário de um Autista.

Com estas atividades, a inclusão social e a aquisição de novos conhecimentos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) serão fortemente reforçados entre a comunidade e pode representar um avanço significativo para todo o município, já que o aumento de crianças que nascem com autismo têm sido cada vez maior em todo o Brasil.

Para se ter uma ideia, estudos apontam que em 2024, o Brasil continuou registrando um aumento expressivo no número de pessoas com TEA. Segundo estimativas divulgadas no mês de novembro do ano passado, cerca de 2 milhões de brasileiros podem estar dentro do espectro autista, o que reforça a importância de atividades voltadas para a inclusão e conscientização sobre o que se trata o Transtorno do Espectro Autista.