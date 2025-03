Acidente mata caminhoneiro em rodovia do Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada da terça-feira (25) tirou a vida de um caminhoneiro na rodovia BR-153, trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro. A vítima morreu após capotar o veículo em uma ribanceira.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 02h00. O motorista do caminhão Ford Cargo com placas de Itaberaí/GO transportava uma carga de abacaxi no sentido Ibaiti a Ventania quando, na altura do km 121 da rodovia acabou perdendo o controle da direção e capotou o caminhão em um barranco as margens da rodovia. O veículo ficou com as rodas para cima e teve a cabine destruída. Com isso, o homem de 31 anos que dirigia o caminhão morreu preso as ferragens.

As equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.