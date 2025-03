Projeto “Turismo na Escola” chega ao município de Arapoti

O Governo do Paraná realizou, na última terça-feira (25), mais uma etapa do programa “Turismo na Escola”. A ação foi promovida para 90 profissionais da educação dos municípios da região dos Campos Gerais, incluindo Arapoti.

O programa tem como objetivo capacitar os profissionais da educação para que estejam preparados para aplicar conhecimentos na área do Turismo para seus alunos, valorizando ainda mais a aprendizagem. Com isso, os educadores são incentivados a identificar os potenciais turísticos de suas regiões e apresentar aos alunos informações sobre o setor do turismo e seus benefícios.

A etapa dos Campos Gerais contou com apoio da Agência de Desenvolvimento Turístico dos Campos Gerais e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, local onde o curso foi ministrado.

“Essa capacitação é importante porque é um projeto que vai alimentar o conhecimento e o pertencimento regional nas novas gerações, fortalecendo o turismo do Paraná. Estamos confiantes que, com as boas parcerias e o conteúdo aplicado aqui, vamos propagar cada vez mais a importância do turismo nas regiões”, explica Wanda Pille, coordenadora de Qualificação do Turismo da secretaria estadual.

Após a capacitação dos educadores, os conteúdos de valorização das riquezas naturais e culturais serão aplicados a alunos do 4º e 5º ano das escolas municipais como conteúdo extracurricular. O objetivo é criar um maior contato dos alunos com suas próprias regiões e atrativos, desenvolvendo um senso de orgulho e pertencimento regional.

O projeto já vem sendo implantado no Estado de forma individualizada em alguns municípios desde 2023. A adesão das cidades se dá por meio das escolas e das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), instituições responsáveis por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência. Com o evento desta terça-feira, em Ponta Grossa, o projeto já abrange cinco regiões: Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Oeste e Norte Pioneiro. A iniciativa alcança a marca de mais de 350 profissionais capacitados, impactando mais de 2.000 alunos.