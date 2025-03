Caminhão cai em ribanceira e motorista morre em Ibaiti

Na madrugada desta terça-feira (25), por volta das 02h30, um caminhão carregado com abacaxis tombou na BR-153, no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro. Com a gravidade do acidente, o motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros que esteve no local prestando atendimento, o acionamento ocorreu por volta das 02h30, quando foram informados de que um caminhão havia saído da pista em uma curva da BR-153, no km125, e caiu em uma ribanceira.

Bombeiros encontraram o motorista já em óbito. Foto: Corpo de Bombeiros

Ao chegar no local indicado pelo acionamento, os bombeiros encontraram o caminhão tombado e encontraram a vítima já em óbito encarcerada dentro do veículo. Frente a isso, os bombeiros acionaram a Polícia Civil, Polícia Científica e IML para as determinadas providências, assim como o auxílio de guinchos e outros veículos para a retirada do caminhão.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Ibaiti, coletadas através da PRF, tratava-se de um veículo de carga Ford/Cargo de Itaberaí/GO, conduzido por um homem de 31 anos, que veio a óbito no local. O veículo seguia pela pista de rolamento no sentido Ibaiti para Ventania, nos Campos Gerais.

As causas do acidente seguem sendo investigadas.