Parceria entre Sanepar e setor privado vai ampliar a rede esgoto no Norte Pioneiro

Sanepar apresenta detalhes da PPP que ampliará atendimento com esgoto no Norte do Estado. Foto: Andre Thiago Chaves Aguiar/Sanepar

Na última quinta-feira (20), os Diretores da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e da Ambiental Paraná apresentaram detalhes da Parceria-Público-Privada (PPP) que irá ampliar o atendimento com coleta e tratamento de esgoto no Paraná. Serão 36 cidades paranaenses beneficiadas com a parceria e, entre elas, estão as cidades de Ibaiti, Pinhalão, Jaboti e Ribeirão do Pinhal, pertencentes ao Norte Pioneiro.

De acordo com as informações, a parceria realizará uma série de obras e operação das unidades nas cidades listadas, sendo que ao final de todo o serviço, a PPP beneficiará 220 mil pessoas até 2033, prazo de marco legal do saneamento para a universalização dos serviços.

O encontro marcado para a apresentação dos detalhes da parceria contou com a presença dos diretores responsáveis e também dos prefeitos e representantes dos 36 municípios que receberão a ampliação dos serviços.

Durante o evento, que foi conduzido pelo diretor de Operações da Sanepar, Sérgio Wippel, junto com o gerente das PPPs Nordeste, Fernando Norio, e do gerente-geral da Região Nordeste, Gil Gameiro, foram apontados os desafios do setor como o cumprimento da legislação e de outorgas para lançamento do efluente do esgoto, cujos parâmetros dentro do Estado são muito mais exigentes do que no contexto nacional.

Além das apresentações e desafios destacados no evento, os prefeitos das cidades que receberão os serviços discursaram expressando a importância da parceria. Do Norte Pioneiro, o prefeito Roberto Regazzo, da cidade de Ibaiti, afirmou que o aumento da rede esgoto vai ser muito importante para o município, já que ajuda a eliminar e prevenir muitas doenças.

“A notícia é muito boa porque vamos ter atendimento na área urbana quanto em distritos do município. Vai melhorar muito e num futuro próximo. Pelo que ouvimos aqui, vamos chegar perto de 100% no atendimento com esgoto na cidade”, comemorou o prefeito.

Contudo, os serviços, que tiveram contrato assinado em janeiro deste ano, estão previstos para terem início no mês de julho e devem beneficiar a população destas cidades durante o prazo de oito anos.