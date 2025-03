Prefeitura instala sensores para combater furtos no cemitério de Arapoti

A Prefeitura Municipal concluiu, nesta semana, a instalação de sensores de barreira no cemitério local, com o objetivo de aumentar a segurança e prevenir crimes relacionados à profanação de sepulturas e urnas funerárias. O sistema, que consiste em dispositivos eletrônicos capazes de detectar a presença de pessoas ou objetos em áreas restritas, foi implantado para garantir maior proteção aos túmulos e garantir o respeito às famílias enlutadas.

O Código Penal Brasileiro já tipifica a violação ou profanação de sepultura ou urna funerária como um crime, com pena de reclusão de um a três anos, além de multa. Esse tipo de ato é considerado uma extrema falta de respeito, afetando diretamente o luto e a memória dos entes queridos. A instalação dos sensores surge como uma medida preventiva para inibir a ocorrência desse tipo de crime no local.

Com o novo sistema, qualquer tentativa de acesso indevido ao cemitério é detectada imediatamente, disparando um alerta que aciona a empresa de segurança contratada para monitoramento do espaço. Isso permite uma resposta rápida e a fiscalização constante da área, minimizando as chances de profanação ou violação.

A instalação dos sensores de barreira é um passo importante na busca por maior tranquilidade e segurança para os visitantes do cemitério, além de reforçar o compromisso da administração municipal com a proteção do patrimônio e a preservação do respeito às memórias familiares. A medida tem como objetivo proporcionar mais segurança, garantindo que os túmulos e urnas funerárias permaneçam inviolados.