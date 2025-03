Cantora gospel emociona Sengés e Ana Castela promete agitar a cidade no próximo final de semana

Depois de Isadora Pompeo, público aguarda nomes renomados do sertanejo para a Festa do Peão de Boiadeiro. Foto: Arte/Folha Extra

Durante todo o mês de março, o município de Sengés, nos Campos Gerais, está celebrando seus 91 anos de história. Neste ano, a programação das celebrações conta com atrações especiais para a população e, no último sábado (22), foi a vez da cantora gospel Isadora Pompeo realizar um show gratuito que encantou e reuniu centenas de pessoas da cidade e da região.

Reconhecida nacionalmente por suas músicas que transmitem fé e esperança, como o grande sucesso “Bençãos que Não Tem Fim”, a artista emocionou o público presente com suas mensagens positivas e poesias voltadas para o mundo espiritual e para a fé cristã. O show reuniu uma grande multidão na Praça Central, unindo a celebração do aniversário de Sengés a um momento de adoração e religiosidade.

Cantora foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs. Foto: Divulgação

Na cidade, a cantora foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs e pela equipe organizadora. Durante o dia de celebração, o prefeito Gerson Nunes, acompanhado do vice-prefeito Motta Ribeiro entregaram alguns presentes para Isadora em nome do município.

Antes da apresentação da cantora, o prefeito discursou expressando sua gratidão pela participação da população e a importância do momento para todos.

“Quero primeiramente agradecer a vocês e a Deus por essa noite que será maravilhosa em que estaremos reunidos em um momento de louvor, fé e gratidão”, disse o prefeito.

Nas redes sociais, o prefeito da cidade, Gerson Nunes, destacou que a noite foi um sucesso e enfatizou sua felicidade em ver a felicidade da população durante a apresentação da cantora.

“Foi uma noite abençoada, cheia de fé, emoção e muita música. Ver o povo sengeano reunido, cantando e celebrando foi algo indescritível. Só temos a agradecer por tantas bençãos e por esse momento especial”, disse o prefeito em suas redes sociais.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

As festividades do aniversário de 91 anos de Sengés não param por aí. Entre os dias 27 e 31 deste mês ocorrerá a 15ª edição da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro. Estão confirmados os cantores Luana Prado para abrir a Festa no dia 27, a dupla Bruno e Marrone, junto com o cantor Gustavo Mioto, que se apresentarão no dia 28, Traia Véia e Dennis DJ no dia 29 e, para encerrar com chave de ouro, a Festa contará com a febre do momento, Ana Castela, no dia 30.

O evento contará com competições de montarias, rodeio profissional, atrações musicais regionais, além de diversas atividades culturais que reforçam as raízes sertanejas do município e, por tratar-se de uma festa tradicional da cidade, promete reunir centenas de pessoas entre moradores e visitantes de toda a região.