Carro fica destruído e motorista sobrevive por milagre a acidente na PR092

Uma motorista sobreviveu a um grave acidente de trânsito registrado na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais. A situação foi registrada na tarde do domingo (23).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e envolveu um automóvel Fiat Pálio e uma carreta Scania R440. Conforme os relatos colhidos no local, os dois veículos transitavam sentido a Jaguariaíva quando, na altura do km 216, o automóvel teria colidido contra a traseira do caminhão.

Apesar do veículo ter ficado destruído, felizmente a mulher de 56 anos que conduzia o automóvel foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro, um homem de 31 anos, não ficou ferido.

As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.