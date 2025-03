Unidades de saúde ampliam horário de atendimento em Ribeirão Claro

Na noite da última sexta-feira (21), a prefeitura de Ribeirão Claro emitiu um comunicado em suas redes sociais informando que todas as unidades de saúde do município receberam alterações em seus horários de atendimento e, a partir de agora, não terão mais interrupções, buscando melhor atender a população local nas demandas exigidas pela saúde.

O anúncio foi feito pelo prefeito Lisandro Baggio e pelo Secretário Municipal de Saúde, Luiz Henrique Fonteque nas redes sociais, informando que os horários de atendimento foram ampliados com o objetivo de garantir mais praticidade e acesso contínuo aos serviços da saúde no município.

De acordo com as informações divulgadas pelo prefeito, os novos horários de atendimento abrangem as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Posto de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e também a Farmácia Municipal. Segundo o prefeito, a partir de agora todos estes serviços estarão em atendimento desde as 08h00 até as 16h30, sem fechar para horário de almoço e sem interrupções.

Nas redes sociais, a prefeitura enfatizou a importância de garantir o acesso contínuo aos serviços da saúde e relacionou as mudanças à eficiência dos atendimentos. “Essa mudança garante mais praticidade e acesso contínuo aos serviços de saúde. Mais comodidade para você, mais eficiência para todos”, descreveu nas redes sociais.