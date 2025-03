Centro de Especialidades Médicas de Arapoti realiza testes rápidos para em empresas

A equipe do Centro de Especialidades Médicas de Arapoti realizou uma ação de testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Hepatites em empresas da cidade. A iniciativa tem como objetivo cuidar da saúde dos colaboradores, criar um ambiente de trabalho seguro, reduzir a transmissão dessas doenças e promover a conscientização sobre Saúde Sexual.

Durante a ação, os colaboradores puderam realizar os testes rápidos, que permitem a identificação precoce de ISTs e Hepatites, doenças muitas vezes assintomáticas. A realização desses exames é uma medida preventiva que busca diminuir os riscos à saúde dos funcionários e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida no ambiente corporativo.

A enfermeira Églen Ciola, que participou da ação, enfatizou os benefícios de implantar programas de testes rápidos nas empresas. “Realizar testes rápidos de ISTs beneficia tanto os colaboradores quanto a própria empresa, gerando um impacto positivo em diversas áreas”, destacou. Ela explicou que a conscientização e o diagnóstico precoce contribuem para a redução de problemas de saúde no ambiente de trabalho e para a promoção de uma cultura de prevenção.

A iniciativa do Centro de Especialidades Médicas de Arapoti reforça a importância da educação e da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e das Hepatites no local de trabalho. Além disso, a ação oferece aos colaboradores uma oportunidade de cuidar de sua saúde de forma rápida e acessível, fortalecendo o compromisso das empresas com o bem-estar de seus funcionários.