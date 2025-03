Acidente deixa idoso ferido na PR092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na noite da última sexta-feira (21) deixou um motociclista ferido na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Arapoti Campos e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 Fan e uma pick-up Fiat Strada.

Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos transitavam no sentido Arapoti a Wenceslau Braz quando, na altura do km 241, a caminhonete acabou atingindo a motocicleta que transitava pelo acostamento.

Devido ao impacto, um homem de 65 anos que conduzia a moto teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da pick-up, um jovem de 28 anos, não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.