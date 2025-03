Saiba quais são os influenciadores presos em operação contra o “Jogo do Tigrinho”

Influenciadores presos no Jogo do Tigrinho (Reprodução)

Uma operação contra o “Jogo do Tigrinho” das polícias civis do Ceará, do Maranhão, da Bahia, de Minas Gerais e de Pernambuco foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (20/3) e causou a prisão de influenciadores digitais que divulgam plataformas ilegais. Ao menos seis influencers foram presos e o portal LeoDias revela quem são.

Em Juazeiro do Norte, no Ceará, foram três os influenciadores levados pelas autoridades: Janisson Moura, que possui pouco mais de 21,4 mil seguidores, Milena Peixoto, com pouco mais de 200 mil seguidores e Victória Oliveira, que tem pouco mais de 153 mil seguidores.

Os três ficaram conhecidos por compartilhar vídeos de humor e de estilo de vida nas redes sociais. Viagens, roupas de luxo e compras caras costumam aparecer nos vídeos do trio que muitas vezes realizam gravações juntos.

Já em Bacabal, no Maranhão, a polícia a influenciadoraGabi Cazimiro (390 mil seguidores) e obrigou seu Paulo Vitor Cazimiro (72,5 mil seguidores) a prestar depoimento após encontrar canetas de Mounjaro (remédio para emagrecer comercializado ilegalmente no país) com ele. O casal passou a ser conhecido por compartilhar a vida de pais nas redes sociais. Ano passado, Gabi viralizou nas redes sociais ao revelar que perdeu um filho.

O instituto fundado pela dupla, Instituto Davi Gabriel (nome dado em homenagem ao falecido filho) também é investigado. A polícia também apreendeu veículos de luxo e equipamentos eletrônicos que pertencem ao casal.

Em Feira de Santana, na Bahia, o blogueiro Darley Felipe (173 mil seguidores) também foi preso pelas autoridades. O influenciador é investigado por ser um dos responsáveis por indicar o jogo do tigrinho a uma das presas em Juazeiro do Norte. Ainda segundo a polícia Darley e os outros influenciadores lucram através de dinheiro perdido por seguidores nas plataformas ilegais.

Todos os influenciadores presos são acusados de formar uma “associação criminosa” e são suspeitos de estelionato, de lavagem de dinheiro e de crime contra a economia popular.

Fonte original Portal Leo Dias.