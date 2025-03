Crianças participam de conscientização sobre o meio ambiente e plantam árvores em Arapoti

Nesta sexta-feira (21), é celebrado o Dia Internacional das Florestas, uma data selecionada para fomentar a importância das biodiversidades e da preservação das matas, plantas e florestas para a vida terrestre. Com a celebração de um movimento tão importante para a vida do Planeta Terra, a Secretaria de Educação de Arapoti promoveu diversas atividades educativas para que as crianças entendessem a importância da preservação ambiental e como praticar essa preservação.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a ação foi organizada em conjunto com as secretarias de Meio Ambiente e Turismo do município, afim de fomentar o aprendizado através de momentos de interação e diversão para as crianças da 4ª série da Escola Municipal Romana Carneiro Kluppel.

Atividades foram desenvolvidas no Casarão. Foto: Divulgação

Durante o dia, as crianças participaram de uma visita ao Casarão, onde participaram de diversas atividades voltadas ao meio ambiente. A visita começou com uma palestra sobre a importância das florestas e sua função no planeta, que foi realizada pelo chefe de Divisão e Planejamento Ambiental, Gabriel Nunes, e a chefe de Divisão de Turismo, Sabrina Mendes.

Em seguida, as crianças participaram de uma atividade prática, onde realizaram o plantio de mudas de árvores e conheceram de perto a biodiversidade do local, que conta com árvores centenárias, como a icônica paineira, cujo tronco possui mais de cinco metros de diâmetro.

Com estas ações, as secretarias municipais envolvidas buscam trazer uma lição valiosa para as crianças, ensinando a elas a importância de cuidar da vegetação local para alcançar uma qualidade de vida melhor para o Planeta Terra.