Isadora Pompeo se apresenta este final de semana em Sengés

O município de Sengés, nos Campos Gerais, comemora durante todo o mês de março seus 91 anos de emancipação política. Desta vez a prefeitura preparou uma programação variada, distribuindo eventos ao longo de todo o mês de março. As comemorações começaram com atividades cívicas, incluindo um grande desfile realizado no dia 9, envolvendo escolas, entidades e a comunidade local, demonstrando o orgulho da população por sua história.

“Foi um mês de orgulho, união e alegria, com a comunidade demonstrando o amor por essa terra especial. Com a nova maternidade, reafirmamos o compromisso da nossa gestão com o cuidado, acolhimento e bem-estar das famílias de Sengés”, ressaltou o prefeito Gerson.

Desfile cívico abriu as comemorações, emocionando os moradores. Foto: Tom Lopes

E agora neste sábado, dia 22 de março, a Praça Central será palco de uma atração especial e imperdível: o show gratuito da cantora gospel Isadora Pompeo. Reconhecida nacionalmente por músicas que transmitem fé e esperança, a artista promete emocionar e levar mensagens positivas ao público presente. O evento tem entrada franca e é aberto a todos os moradores e visitantes de diversas cidades da região, especialmente Sengés e Jaguariaíva.

Dando continuidade às festividades, entre os dias 27 e 31 de março ocorrerá a 15ª edição da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro. O evento contará com competições de montarias, rodeio profissional, atrações musicais regionais, além de diversas atividades culturais que reforçam as raízes sertanejas do município.

Compromisso com a cidade e novidades anunciadas

O prefeito Gerson Nunes, que assumiu o comando da prefeitura este ano, utilizou suas redes sociais para convidar toda a região a prestigiar os eventos comemorativos. Ele destacou que esta edição das festividades será uma das maiores já realizadas em Sengés, refletindo o compromisso da nova gestão em valorizar a cultura, promover o lazer e unir a comunidade.

Sonhos se realizando. Foto: Divulgação

Além das festividades, o prefeito também anunciou a concretização de um antigo sonho da população: a construção da nova maternidade municipal, com uma estrutura de mais de 800 metros quadrados, o novo espaço contará com um aporte de R$ 10 milhões. O projeto, fruto da parceria com o Governo do Estado do Paraná, contou com o apoio do Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi, do deputado Ademar Traiano e do chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega.

Parcerias políticas estão tornando os sonhos possíveis para a cidade. Foto: Divulgação

