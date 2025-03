Casos de COVID-19 continuam aumentando em Wenceslau Braz

O cenário continua preocupante na cidade de Wenceslau Braz. Em menos de quatro meses, foram confirmados 155 casos de COVID-19 no município, além de outras 400 pessoas que apresentaram sintomas semelhantes aos do vírus desde o início do ano. O número de pacientes recuperados ameniza a preocupação, sendo que a maioria já foi recuperada, mas a cidade já registrou um óbito causado pela covid.

De acordo com o boletim informativo da Secretaria de Saúde da cidade, divulgado nesta quinta-feira (20), até o momento foram realizadas 555 notificações de casos na cidade, sendo que 155 foram confirmados e 400 descartados. Embora o número de casos negativados seja maior, o cenário parece preocupante na cidade.

Em um intervalo de sete dias, foram confirmados 13 casos de covid, que ainda estão ativos. Porém, o que gera a preocupação maior é o fato de que na semana passada, a cidade registrou o primeiro óbito causado pela covid em 2025 e, desde os registros da semana anterior, os casos continuaram aumentando em disparada.

No entanto, dos 155 casos confirmados de covid na cidade, 141 já estão recuperados, e os 13 que estão ativos, estão sob vigilância e cuidados específicos para evitar problemas maiores. Um destes cuidados está sendo o isolamento durante uma semana, para tentar evitar a contaminação de outras pessoas no município.

Já em relação aos casos de dengue, Wenceslau Braz não apresenta preocupações aos moradores, já que não houve caso confirmado desde o início do ano epidemiológico. Ao todo, foram 43 notificações de possíveis casos de dengue, sendo que 38 foram descartados e cinco ainda estão aguardando os resultados laboratoriais.