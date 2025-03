Crianças fazem Blitz contra o lixo em Arapoti e se impressionam com descaso da população

Nesta semana, alunos da Rede Municipal de Ensino de Arapoti realizaram uma “Blitz” contra o lixo em diferentes pontos do município. Durante o percurso, os pequenos ficaram indignados com a quantidade de resíduos de todos os tipos que foram encontrados em vários locais da cidade, o que mostra o descaso de parte da população com a limpeza e proteção ao meio ambiente.

A ação contou com a participação de alunos da Escola Municipal Telêmaco Carneiro que, acompanhado das equipes responsáveis, rodaram a cidade realizando a fiscalização de pontos que são utilizados por alguns moradores do município como Lixão. Os pequenos ficaram indignados com a quantidade de lixo a céu aberto que foi encontrado em diferentes bairros do município com mais de 60 locais utilizados para descarte irregular de resíduos de todos os tipos.

Apesar da pouca idade, os pequenos mostraram ter bastante conhecimento e conscientização. “Temos muito lixo que pode parecer pouco, mas pense no tempo, um objeto de vidro leva dez mil anos para se decompor”, disse o aluno Miguel. Já a pequena Elisa expressou uma opinião forte sobre o assunto. “Eu vou falar que na minha opinião é muito feio tanto visualmente quanto a nossa saúde, pois pode prejudicar muito a nossa saúde e a natureza poluindo o solo e a água”, disparou a estudante. Já Ester chamou a atenção para falta de educação das pessoas que jogam lixo em qualquer lugar e alertou para o perigo da Dengue. “Eu acho uma falta de educação, pois pode poluir o ar, fazer mal para os animais e a terra que deveria ser cuidada pelos seres humanos. Também tem a dengue, pois tem muitos baldes e quando chove pode acumular água”, disse.

Durante o trajeto, em um dos locais foi constatado que havia uma grande quantidade de lixo em frente a um bueiro, situação que pode contribuir para alagamentos em períodos de chuvas fortes prejudicando todo um bairro.

Gabriel Nunes, chefe da Divisão de Planejamento Ambiental, acompanhou a visita e destacou pontos importantes sobre a coleta de lixo. “Como as crianças já destacaram, o acumulo de resíduos causa problemas para toda população. Em vários pontos da cidade foram colocadas caçambas, mas algumas pessoas começaram a jogar até mesmo animais mortos. O município oferece várias opções para recolher de forma adequada esses resíduos, inclusive com a Feira-Verde em que muitos destes materiais podem ser trocados por alimentos saudáveis”, comentou.

Ao fim do passeio, os alunos foram até o EcoPonto, local apropriado para o descarte dos resíduos. O local é utilizado pela prefeitura e a população também pode levar materiais para o descarte correto. O terreno fica próximo ao Auto Posto Hulk.