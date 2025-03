Casal é preso em Jaguariaíva após praticar furto em loja

Um casal foi preso suspeito de praticar um furto em uma loja no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (18).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto registrada em uma loja situada a Rua Rafael Petrucci, no Centro. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um homem e uma mulher haviam arrombado a porta do estabelecimento e furtaram um notebook, fugindo na sequência. Com isso, a equipe realizou diligências e conseguiu identificar os suspeitos como um jovem de 19 anos e uma mulher de 33 anos. Com eles, foi encontrado o notebook furtado.

Frente aos fatos, os dois foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.