“Saúde na Escola” promove palestra sobre cuidados pessoais e sexualidade no Colégio Estadual Ary Barroso

PREOCUPANTE Há 2 horas Casos de COVID-19 continuam aumentando em Wenceslau Braz Dados são do primeiro semestre de 2025, e apontam o crescimento preocupante de casos no município

WENCESLAU BRAZ Há 2 dias Kombi capota, pega fogo e é abandonada em Wenceslau Braz Caso segue como mistério já que motorista ou proprietário não acionou autoridades e desapareceu do local