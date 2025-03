Conheça as maiores e as menores cidades do Norte Pioneiro

O Norte Pioneiro do Paraná é uma região marcada por uma vasta gama de diversidades, que vão desde peculiaridades culturais até as paisagens mais belas que atraem milhares de visitantes ao longo dos anos. Cada cidade tem seu ritmo, sua identidade e seu papel no desenvolvimento regional, assim como cada uma delas possui suas diferenças, inclusive em seus tamanhos populacionais.

Segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente o Norte Pioneiro do Paraná conta com 477.161 habitantes, o que equivale a cerca de 4,1% de toda a população paranaense atual. Na região, o grande centro populacional é a cidade de Cornélio Procópio, com 45.206 habitantes, enquanto a menor cidade, em número de habitantes, é Barra do Jacaré, com 2.184 pessoas.

Com Cornélio Procópio liderando o número populacional das cidades da região, a lista tem sequência com a cidade de Santo Antônio da Platina, que tem 44.369 habitantes. Considerada como um outro ponto forte da região, a cidade de Jacarezinho completa as três maiores cidades, com 40.375 habitantes.

Em uma diferença de quase 10 mil habitantes, Bandeirantes aparece em sequência, com 31.273 habitantes. Para completar o top 5 das cidades, Ibaiti entra na lista com 28.830 habitantes. Ainda na casa dos 20 mil habitantes, entram as cidades de Cambará, com 23.212, e Siqueira Campos, com 22.811.

Com 19.878 habitantes, a oitava maior cidade do Norte Pioneiro é a cidade de Andirá, seguida por Wenceslau Braz, com 19.188 habitantes e Carlópolis, com 16.905. Ainda acima dos 10 mil habitantes, aparece o município de Assaí, com 13.979, Curiúva, com 13.647, Ribeirão do Pinhal, com 13.060, Ribeirão Claro com 12.364 e Joaquim Távora, com 11.945 habitantes.

Mas se, por um lado, essas cidades concentram o maior número de moradores da região, por outro, existem municípios pequenos que, por menor que sejam, também influenciam significativamente a cultura, economia e hospitalidade para a riqueza da região, além de esconderem em suas terras algumas das paisagens mais exuberantes e belas.

Registrando o menor número de habitantes da região, Barra do Jacaré aparece como a menor cidade no quesito populacional, com 2.814 habitantes. Já a cidade de Jundiaí do Sul, é um pouco maior, com 3.333, enquanto Conselheiro Mairink fecha as cidades com menos de quatro mil habitantes, registrando 3.416.

Já na casa dos quatro mil habitantes, aparecem as cidades de Guapirama, com 4.626, e Japira, com 4.972. Subindo para os cinco mil, Jaboti aparece com 5.427 habitantes, enquanto Santana do Itararé tem 5.514 e Itambaracá tem 5.908. São José da Boa Vista já aparece na casa dos seis mil habitantes, registrando 6.040.

Em Pinhalão, a contagem registra 6.566 habitantes, enquanto na cidade de Nova Fátima, há 7.225 moradores. A cidade de Abatiá aparece na sequência, com 7.241 habitantes, seguida por Figueira, com 8.062 e São Sebastião da Amoreira, com 8.063 moradores.

Além destas cidades, ainda restam quatro cidades que estão entre os oito e onze mil moradores. Após São Sebastião da Amoreira, aparece a cidade de Quatiguá, com 8.099, além de Congoinhas, com 8.320, Tomazina com 8.426 e São Jerônimo da Serra, com 10.830 habitantes para fechar a lista das cidades do Norte Pioneiro do Paraná.

Independentemente do número de habitantes, cada município tem seu papel na construção da identidade regional. Desde a agitação de Cornélio Procópio à calmaria de Barra do Jacaré, o Norte Pioneiro é uma mistura de tamanhos, histórias e trajetórias que se completam e ajudam a moldar um Paraná cheio de vida.