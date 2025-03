Gusttavo Lima é processado por vazar número de celular de um homem na música “Bloqueado”

PROCESSO JUDICIAL Há 1 dia Luana Piovani quer derrubar o sigilo do processo de Neymar contra ela Advogados do jogador argumentam que a intimidade das partes deve prevalecer enquanto defesa da apresentadora alega que ambos são figuras públicas

POLÊMICA Há 2 dias Any Awuada diz que Neymar não usou preservativo durante relação; Jogador teria usado “adesivo” Modelo fez afirmação durante entrevista ao Link Vip Podcast