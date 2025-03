Equipes da prefeitura de Jaguariaíva buscam recursos e parcerias em Curitiba

Na última segunda-feira (17), representantes da equipe gestora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Jaguariaíva (SHADS) visitaram a Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI Paraná), em Curitiba, para conhecer os serviços oferecidos pela pasta, discutir deliberações e buscar recursos para o município. A visita teve como objetivo estreitar laços com o governo estadual, ampliar parcerias e fortalecer as políticas públicas voltadas para a área social.

Durante a visita, a equipe participou de uma reunião com a secretária estadual Leandre Dal Ponte e técnicos da SEMIPI, onde foram apresentados os projetos nos quais o Governo do Estado está investindo. A discussão abriu oportunidades para novas parcerias e para a captação de recursos para Jaguariaíva, com o intuito de aprimorar os serviços e ações sociais no município.

A secretária municipal da SHADS, Cleia Sloboda, acompanhou as discussões e se mostrou interessada nas possibilidades de implementação de novos programas, que possam fortalecer as políticas públicas locais voltadas para a mulher, igualdade racial e pessoas idosas. A reunião permitiu uma análise detalhada das iniciativas do Governo do Estado e possibilitou o planejamento de ações futuras para o benefício da população de Jaguariaíva.

A visita reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariaíva com o aprimoramento das políticas públicas sociais e com a busca de recursos para melhorar a qualidade de vida da comunidade local. A parceria com a SEMIPI pode trazer avanços importantes para o município na implementação de novas iniciativas voltadas ao atendimento de públicos específicos e ao desenvolvimento social.