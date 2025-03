Adetur promove reunião para criar rota do turismo em Arapoti, Jaguariaíva e Sengés

A Adetur Campos Gerais, em parceria com o Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Campos Gerais e a Prefeitura de Arapoti, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Divisão de Turismo, convida os moradores, empresários e interessados no turismo das cidades de Arapoti, Jaguariaíva e Sengés para participar das atividades relacionadas à implantação do Caminho da Escarpa Devoniana na região. O projeto busca promover o turismo sustentável, valorizar o patrimônio natural e cultural da região e impulsionar a economia local.

O Caminho da Escarpa Devoniana é uma trilha de longo curso que conecta 10 municípios dos Campos Gerais, oferecendo novas oportunidades para o turismo e geração de empregos. As atividades serão realizadas em dois dias, com foco na participação da comunidade e no desenvolvimento de ações práticas para a implantação da trilha.

No dia 1º de abril, será realizada uma reunião aberta à comunidade no Memorial Estação Ferroviária Capão Bonito – Casa da Cultura, em Arapoti/PR. No dia seguinte, 2 de abril, ocorrerá uma oficina de sinalização de trilhas no Camping da Vó Derzi, também em Arapoti. A oficina é gratuita, com alimentação fornecida aos participantes, mas as vagas são limitadas, sendo necessário confirmar a presença previamente.

O evento é aberto a toda a comunidade e oferece uma excelente oportunidade para os interessados em contribuir para o desenvolvimento do turismo na região. Para mais informações e confirmação de presença, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 42 98883-3130.