Polícia prende fugitivo da cadeia de Ponta Grossa que estava escondido na região

Um homem que estava foragido da Justiça após fugir da cadeia foi preso na manhã desta quarta-feira (19). A operação da Polícia Civil foi deflagrada no município de Sengés.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, a ação contou com emprego de policiais de Sengés, Jaguariaíva e Ponta Grossa. O homem tem 31 anos e fugiu da cadeia pública de Ponta Grossa onde estava preso pelo crime de tráfico de drogas, além de estar foragido da Justiça de Jaguariaíva.

Na manhã desta quarta-feira, os policiais foram até o Bairro do Caçador, Zona Rural de Sengés, e cercaram a casa onde o suspeito estava. Ele foi preso e encaminhado ao Sistema Penitenciário onde está a disposição da Justiça.