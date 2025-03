Jaguariaíva vai realizar recuperação de estradas rurais em novos bairros

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, dará início, a partir da próxima segunda-feira, a novos trabalhos de manutenção nas estradas rurais do município. O foco será o patrolamento nas vias dos bairros Cerradinho, Barreto e Boa Vista, além da estrada do Butiá, que é a principal via de acesso à área rural da cidade.

A ação tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade nessas localidades, proporcionando mais segurança e conforto para os moradores e motoristas que utilizam as estradas para transporte de produtos e deslocamento diário. O patrolamento visa corrigir as irregularidades nas vias e garantir um trânsito mais seguro para todos.

Na sequência, também serão realizados serviços de manutenção em outras regiões do município. A Prefeitura dará continuidade aos trabalhos nas estradas dos bairros Cerrado da Roseira, Santa Tereza, Ude e Boa Esperança, com o intuito de atender um número maior de moradores da zona rural e melhorar o tráfego nessas áreas.

Essas melhorias são parte do cronograma anual da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que busca garantir que as estradas rurais do município se mantenham em bom estado, beneficiando a comunidade local e também o escoamento da produção agrícola. A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população durante a execução dos serviços e pede que os motoristas tenham cautela ao trafegar pelas estradas enquanto as obras estiverem em andamento.