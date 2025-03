Lombadas ecológicas são implantadas em Santo Antônio da Platina

Na última sexta-feira (14), a prefeitura de Santo Antônio da Platina instalou a primeira lombada ecológica do município. O equipamento, feito de borracha resistente às mudanças climáticas e capaz de suportar veículos de até 20 toneladas, foi adquirida com recursos de emendas de ex-vereadores e vereadores atuais, que destinaram mais de R$ 50 mil para a aquisição e instalação das lombadas.

Duas lombadas já foram instaladas no município, sendo que a primeira, que foi instalada na última sexta-feira, está na Rua dos Estudantes, próximo à esquina com a rua 24 de Maio. Já na última segunda-feira (17), a segunda lombada foi instalada na Rua Professor Arnolfo Alves, no bairro Aparecidinho 1.

As lombadas ecológicas são fabricadas com materiais reciclados ou sustentáveis e têm como vantagem, além do controle da velocidade em áreas de tráfego intenso, a redução do impacto ambiental. Segundo os servidores Vagner Alexandre Claro, conhecido como Nenê, e Marcelo Oliveira, que atuam diretamente na instalação, cada lombada leva aproximadamente um dia de trabalho para ser concluída, considerando a necessidade de furar, alinhar e fixar cerca de 32 placas para cobrir ruas com largura média de nove metros.

Portanto, de acordo com o auxiliar administrativo da prefeitura, Rodrigo, que está responsável pelo acompanhamento das obras, ao menos outras cinco lombadas serão instaladas nos próximos dias, mas suas localizações ainda não estão decididas, visto que os técnicos estão estudando os melhores locais para a instalação das lombadas.

Vereadores investiram mais de R$ 50 mil para instalação das lombadas no município. Foto: Divulgação

MAIS DE R$ 50 MIL EM INVESTIMENTOS

Para a aquisição e instalação das lombadas ecológicas, Santo Antônio da Platina recebeu mais de R$ 50 mil, vindos de emendas dos ex-vereadores Rudi e Mineiro e dos vereadores atuais Flavinho Maiorky e Buchecha, que realizaram o investimento durante a legislatura 2021-2024.

De acordo com as informações da prefeitura, cada um dos ex-vereadores Rudi, Mineiro e Buchecha destinou R$ 15 mil para a aquisição das lombadas, enquanto Flavinho Maiorky contribuiu com R$ 7,5 mil, totalizando R$ 52,5 mil investidos no projeto.