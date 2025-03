Clínica da Mulher de Joaquim Távora oferece atendimentos oftalmológicos gratuitos nesta sexta-feira

Nesta quarta-feira (19), a prefeitura de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, emitiu um comunicado informando que a Clínica da Mulher Zilda Arns Neumain estará realizando atendimentos oftalmológicos para os moradores na tarde da próxima sexta-feira (21).

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura nas redes sociais, os atendimentos começarão a partir das 13h00, e contarão com três categorias de atendimentos, todas voltadas para o setor da oftalmologia, ofertando uma oportunidade única para que a população tenha acesso aos atendimentos e manutenções necessárias.

Um dos atendimentos que serão ofertados será o teste de visão, onde os profissionais realizarão análises nos pacientes para identificar problemas relacionados à qualidade da visão, além de que, caso necessário, realizem os encaminhamentos precisos para cada caso apresentado e diagnosticado durante o teste.

Para aqueles que já utilizam óculos, os atendimentos também estarão disponíveis, já que entre os serviços ofertados durante o dia contarão com a manutenção e ajuste de óculos, dando a oportunidade para que os pacientes possam adequar condições mais confortáveis dos seus óculos gratuitamente.

Além do teste de visão e da manutenção dos óculos, a Clínica também ofertará o serviço de limpeza das lentes, proporcionando uma qualidade melhor para a visão dos pacientes, além de incentivar o cuidado com os óculos entre os usuários.

Contudo, os atendimentos serão realizados na Clínica da Mulher Zilda Arns Neumain de Joaquim Távora, que fica localizada na rua Florentino de Oliveira, com início às 13h00 e abertos para a população.