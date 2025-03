Homem é morto a tiros em plena luz do dia no Norte Pioneiro

A tarde desta terça-feira (18) foi marcada pela violência no Norte Pioneiro. Um homem foi morto e um suspeito preso momentos após o crime. A situação foi registrada no município de Nova Fátima.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo onde um homem havia sido alvejado. Com isso, a equipe foi até o local da ocorrência que fica próximo a uma fábrica de café para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem de 61 anos que estava caído ao chão e apresentava ferimentos causados por tiros. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local onde o médico responsável pelo atendimento confirmou a morte da vítima.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para iniciar as investigações e recolher o corpo da vítima.

Em contato com testemunhas, estas relataram aos policiais que escutaram cerca de sete disparos momentos antes da vítima ser encontrada. Ao analisar câmeras de vigilância, os policiais observaram a presença de uma caminhonete GM Montana de cor preta e sem placas passando pelo local. Com isso, os agentes chegaram ao nome da proprietária do veículo que, ao ser indagada sobre a situação, disse que deixou a caminhonete para arrumar em uma oficina por volta das 12h00.

Os policiais foram até a oficina junto com a proprietária e seu namorado. No local, o mecânico disse que o namorado da proprietária havia retirado o automóvel da oficina e, ao ser indagado sobre a situação, o homem relatou que pegou a caminhonete na oficina em Congonhinhas e foi até Nova Fátima onde teria uma audiência que o idoso morto a tiros também iria participar. O suspeito ainda disse que iria se apresentar com seu advogado na delegacia.

No decorrer das diligências, os policiais encontraram no veículo dois estojos calibre 38 deflagrados dentro do carro, os quais seriam do mesmo calibre encontrado na cena do crime. Também foram localizados uma pistola calibre 9mm carregada, uma espingarda e munições.

Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso que segue sendo investigado.