Wenceslau Braz abre concurso de desenho para definir o novo mascote municipal

A identidade visual de uma cidade é muito mais do que um símbolo, pois representa a cultura, história, valores e o orgulho de um povo. Elementos como mascotes, brasões, logotipos e até mesmo slogans ajudam a criar uma conexão entre os moradores e o município, fortalecendo o sentimento de valorização do que há de único em cada lugar. Pensando nisso, Wenceslau Braz está promovendo o concurso de desenho “Mascote Brazense”, que busca envolver a comunidade na criação de um personagem oficial para representar o município.

As inscrições para participar do concurso já estão abertas e seguem até o dia 4 de abril, com participação gratuita para toda a população brazense, sem restrição de idade. Os interessados deverão realizar a inscrição e entregar seus desenhos até a data de encerramento das inscrições, e podem tanto como entregar os trabalhos como fazer suas inscrições nas secretarias das escolas municipais ou na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Biblioteca Cidadã, ao lado do Colégio Estadual Professor Milton Benner.

O concurso é uma iniciativa da prefeitura que busca valorizar a criatividade e a participação da população. A ideia é que o mascote vencedor passe a integrar a comunicação visual da cidade, e poderá ser utilizado em eventos municipais como um símbolo de identidade para a população.

Para motivar ainda mais os moradores a participarem, o concurso ofertará três premiações para os três melhores mascotes. Para o primeiro colocado, a premiação será um notebook, enquanto para o segundo, um tablet e para o terceiro, um celular. Com esses prêmios, o concurso fica ainda mais atrativo para a participação da população.

Contudo, para obter mais informações sobre as inscrições, participações no concurso ou qualquer outro assunto relacionado ao concurso do “Mascote Brazense”, os interessados devem entrar em contato com o setor responsável pelo concurso através do telefone (43) 3141-9551, além de que no site oficial da prefeitura foi publicado um edital contendo todas as informações sobre o concurso.