Cravada em meio à Escarpa Devoniana, Sengés encanta por suas belezas turísticas

O Paraná é um verdadeiro tesouro de riquezas culturais e turísticas, muitas vezes pouco conhecidas pelo grande público. Com paisagens deslumbrantes, histórias marcantes e tradições preservadas, a região guarda encantos que merecem ser explorados. Pensando nisso, a Folha está realizando uma série de reportagens para revelar esses atrativos e destacar o potencial turístico de diversas cidades. Desta vez, a jornada chega ao município de Sengés, um destino repleto de belezas naturais, patrimônio histórico e peculiaridades únicas que prometem surpreender.

Tendo como foco o ecoturismo e o turismo de natureza e aventura, o município se destaca por suas cachoeiras, trilhas e paisagens impressionantes que encantam tanto os visitantes quanto os próprios moradores. Entre os pontos mais visitados está o Cânion do Jaguaricatu, que com seus paredões de até 100 metros de altura integra a Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, que tem uma função geológica de extrema importância para a proteção e preservação ambiental que se estende pelo estado do Paraná e parte de São Paulo.

Outro destino imperdível do município é a Cachoeira do Erva Doce, de fácil acesso e ideal para banhos refrescantes. No trajeto até a queda d’água, é possível avistar uma manada de búfalos, o que deixa a experiência ainda mais única na região. Já a Cachoeira das Comadres, com suas múltiplas quedas que somam mais de 10 metros de altura, está localizada em área privada, exigindo autorização para visitação, mas não deixa de ser uma ótima oportunidade para aproveitar um dia de diversão, além da Cachoeira dos Veadinhos, que também é um dos destinos mais populares da cidade e a Queda do Corisco, que é a maior da região, com 106 metros de altura.

Outro destaque é o Poço do Encanto, uma lagoa de tonalidade azulada formada por uma nascente. O efeito visual das pequenas ondas criadas pelo deslocamento da areia é impressionante, mas o acesso ao local é restrito e requer autorização da PISA Reflorestamento, além do acompanhamento de um guia, que pode ser contratado a partir da página @vemprasenges ou pelo telefone (43) 8401-1154.

Além das belezas naturais, Sengés também é recheada com histórias e lendas que intrigam moradores e visitantes. O Capão da Noiva, por exemplo, é cercado de relatos sobre presenças espirituais e calafrios. A lenda conta que uma noiva morreu em um acidente a caminho de seu casamento e, desde então, seu espírito assombra o local.

A Árvore da Capela, também conhecida como "Árvore do Amor", simboliza uma história de amor proibido entre uma índia e um tropeiro. O casal teve destinos trágicos, mas, segundo a lenda, suas almas estão representadas pela árvore cujos troncos entrelaçados formam uma só copa.

Outra lenda marcante é a do Rio Jaguaricatu, que teria sido um índio transformado em rio por um feiticeiro vingativo, enquanto sua amada foi transformada em árvore. O reencontro dos dois ocorre apenas quando a água evapora e volta em forma de chuva.

Além das belezas naturais e das lendas, outro fator que chama grande atenção dos visitantes é a Fábrica Sengés Papel e Celulose, uma fábrica de papel situada no meio da cidade, onde muitas pessoas vão para poder tirar fotos.

A culinária também é parte essencial da identidade de Sengés. O prato tradicional é o arroz com frango, herança do tropeirismo que atravessou gerações. A economia local tem forte influência da indústria madeireira, mas o turismo ecológico vem ganhando espaço, impulsionado pelas cachoeiras, trilhas e paisagens impressionantes que fazem de Sengés um destino imperdível do Paraná.