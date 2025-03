Jaguariaíva recebe nova ambulância do SAMU

Jaguariaíva foi contemplada com uma ambulância no valor de R$ 324 mil para a renovação da frota do SAMU. Foto: Ricardo Stuckert

O município de Jaguariaíva foi contemplado com uma ambulância no valor de R$ 324 mil para a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A entrega, juntamente com outras 788 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para 559 cidades em 21 estados brasileiros, foi realizada pelo Presidente Lula em Sorocaba (SP) na última sexta-feira (14). A oferta dos veículos foi possível graças ao investimento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, no valor total de R$ 243 milhões.

Além de Jaguariaíva, o estado do Paraná recebeu mais 130 Unidades de Suporte Básico (USB), totalizando 143 novas ambulâncias e 9 Unidades de Suporte Avançado (USA). Os investimentos, no estado, superam R$ 47 milhões, e representam um avanço significativo para o sistema de saúde.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) celebrou a entrega histórica de ambulâncias e reforçou o compromisso de continuar trabalhando para fortalecer a saúde do Paraná e garantir serviços de qualidade para a população.

A ampliação da frota de ambulâncias é um passo importante para melhorar a eficiência do atendimento de emergência, beneficiando diretamente a população paranaense com um serviço mais eficaz que impacta diretamente na saúde das pessoas —, declarou Zeca Dirceu.

Lula amplia cobertura do Samu

De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2017 e 2022, aproximadamente 28 milhões de brasileiros ficaram sem acesso ao serviço de urgência. Diante desse cenário, a partir de 2023, o governo do presidente Lula passou a intensificar esforços para ampliar a cobertura do Samu. O objetivo é garantir que, em quatro anos, a cobertura passe de 87% para mais de 90% da população brasileira, ampliando o atendimento que estava estagnado desde 2017. Essa é a sexta entrega de viaturas do Samu para todo o país, desde o início de 2024.