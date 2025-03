Hemepar realiza coleta de doação de sangue em Arapoti neste fim de semana

Neste mês de março, a equipe do Hemepar realizará coleta de doação de sangue na Unidade de Saúde (UBS) Alphaville, no município de Arapoti. O atendimento será na sexta-feira (21) das 13h às 17h, e no sábado (22) das 8h às 17h. Durante este período, a UBS estará fechada para outros atendimentos.

Para realizar a doação de sangue, os interessados devem apresentar um documento oficial com foto, como Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, é necessário que os doadores atendam a alguns critérios de saúde. Para ser doador, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal e com autorização), pesar no mínimo 51kg e estar descansado, alimentado e hidratado. É importante evitar alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores à doação.

No entanto, há algumas condições que impedem a doação de sangue. Pessoas que apresentaram gripe ou febre nos últimos dias, que receberam transfusão de sangue nos últimos 12 meses, ou que realizaram tatuagens, maquiagem definitiva ou colocaram piercing no último ano não devem participar da coleta. Também não podem doar aqueles que passaram por cirurgias de grande porte nos últimos seis meses, gestantes ou mulheres amamentando, indivíduos com comportamento de risco em relação às DSTs/AIDS, além de pessoas que tomaram as vacinas da Gripe ou COVID nos últimos sete dias.

A ação, promovida pelo Hemepar, visa incentivar a doação de sangue, essencial para garantir o funcionamento adequado dos hospitais e salvar vidas. O atendimento na UBS Alphaville oferece mais uma oportunidade para os cidadãos de Arapoti contribuírem com essa importante causa. A coleta de sangue é fundamental para manter os estoques de sangue nos hospitais e assegurar que pacientes em diversas situações clínicas recebam o suporte necessário.