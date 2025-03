Homem é morto com tiros na cabeça ao chegar em chácara

Um homem foi morto a tiros ao chegar em uma chácara situada a zona rural de Ibaiti, no Norte Pioneiro. O crime foi registrado na noite desta segunda-feira (17).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrada em uma propriedade rural situada ao bairro Bela Vista. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher passou a relatar que ao chegarem na chácara, o condutor do GM Celta desceu do veículo para abrir a porteira quando foram ouvidos três disparos de arma de fogo. Em seguida, a testemunha viu uma pessoa vestida com roupas pretas deixando o local. Ainda segundo os relatos, a vítima teria voltado para o automóvel antes de ser atingida.

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local e constatou que o homem havia sido atingido na região da cabeça, não resistiu e morreu no interior do automóvel.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal).

O caso deve ser investigado.