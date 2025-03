Kombi capota, pega fogo e é abandonada em Wenceslau Braz

Na tarde desta terça-feira (18), um caso chamou a atenção na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Uma kombi acabou capotando e pegando fogo na pista do Contorno Sul, além de ter sido abandonada no local. As causas do acidente ainda não foram identificadas, já que o motorista ou proprietário do veículo não foi identificado até o momento.

A reportagem da Folha esteve no local do acidente e constatou a destruição completa do veículo pelas chamas. De acordo com as marcas no asfalto, o veículo saiu do trevo de Wenceslau Braz e entrou no Contorno Sul quando, provavelmente, o motorista perdeu o controle, bateu no guarde rail que fica às margens da rodovia.

De acordo com as marcas, a kombi ainda invadiu o lado contrário da pista e acabou tombando no mesmo. Portanto, as causas ainda não foram identificadas, já que o motorista ou proprietário do veículo não apareceu até o momento.

Segundo as informações de Eliezer Soares Natalino, que atua como bombeiro na cidade de Wenceslau Braz, ele foi acionado para conter o incêndio, mas o acionamento não foi realizado pelo motorista ou pelo proprietário, e sim por terceiros que trabalham no aterro sanitário, que tem visão do local. “Eles me chamaram para conter o fogo, mas não sabem quem era o motorista ou o dono da kombi, pois não viram ninguém sair do veículo”, disse Eliezer à reportagem da Folha.

Em busca por mais informações, a reportagem se dirigiu ao aterro sanitário e conversou com os trabalhadores que foram até o local, que confirmaram não ter visto ninguém sair do veículo, muito menos alguma ambulância ter sido acionada no momento.

No local do acidente, a reportagem também conversou com a Polícia Militar, que informou ter sido acionada também por terceiros, mas que o dono do veículo ou o motorista não acionaram nenhum serviço, incluindo os serviços médicos. Contudo, o caso deve ser investigado, já que a Polícia Rodoviária Federal está a caminho da cidade para averiguar a situação.

Mais informações devem ser divulgadas conforme as investigações da PRF e da PM.