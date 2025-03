Casa Lar de Ibaiti está com vaga disponível para assistente social

A Casa Lar Menino Jesus, da cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, está com vaga disponível para a contratação de uma assistente social. A entrega dos currículos não tem prazo final, e pode ser realizada virtualmente através dos meios de contato da Casa Lar.

Para a ocupação da vaga, a Casa Lar exige alguns requisitos mínimos, como ser graduada no curso de serviço social, estar devidamente registrada no CREES-PR, ter disponibilidade de horário e habilitação na categoria B. A vaga exige também uma carga horária de 30 horas semanais.

Os interessados em ocupar a vaga deverão enviar seus currículos virtualmente, através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp da Casa Lar, através do telefone (43) 9 9849-0032. Além disso, através deste telefone os interessados também podem conseguir maiores informações sobre a vaga disponível.

O QUE FAZ UMA ASSISTENTE SOCIAL?

A assistente social atua na promoção dos direitos sociais e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Sua principal função é analisar e compreender as necessidades sociais de indivíduos, famílias e comunidades, buscando soluções que promovam inclusão, justiça social e acesso a políticas públicas. Ela trabalha em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, habitação e justiça, sempre com foco na garantia dos direitos humanos.

Entre suas atribuições estão o atendimento e orientação de pessoas em situação de risco, a elaboração de relatórios e pareceres sociais, o encaminhamento para serviços especializados e a participação em programas e projetos sociais. A assistente social também atua na defesa de direitos, na mediação de conflitos e na articulação com órgãos públicos e instituições da sociedade civil, visando ações integradas que atendam às demandas sociais de forma eficaz. Seu trabalho exige sensibilidade, compromisso ético e conhecimento técnico para lidar com diferentes realidades e contribuir para transformações sociais significativas.