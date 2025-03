Inscrições para castração de pets gratuita em Sengés começa nesta terça-feira

Nesta terça-feira (18), as inscrições para a Campanha de Castração de Cães e Gatos começam no município de Sengés, destacando a importância dos cuidados com a saúde dos pets e garantir o bem-estar destes animais que fazem parte da vida de muitas pessoas e são considerados como verdadeiros companheiros por muitos.

Realizado pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, a campanha integra o Programa de Castração de Cães e Gatos de Sengés, Pet Amigo, que busca garantir segurança e saúde para os pets, além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos no município.

As inscrições para participar da campanha começaram às 08h30 desta terça-feira, e estarão abertas nas próximas quarta-feira (19) e quinta-feira (20) na Praça Anselmo Jorge, entre as 08h30 e 11h00, no período da manhã, e entre as 13h30 e 16h00 no período da tarde.

Para se inscrever, os interessados devem levar seus pets até o local, além de documentos pessoais como RG e CPF.