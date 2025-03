Joaquim Távora recebe Selo Ouro na categoria Esportes

Nesta segunda-feira (17), o município de Joaquim Távora conquistou o Selo Ouro no programa estadual “Esporte que Queremos”, uma iniciativa do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte. O reconhecimento, concedido a apenas 50 dos 399 municípios paranaenses, confirma o avanço da cidade na estruturação e implementação de políticas públicas voltadas ao esporte e lazer.

Para obter a certificação, Joaquim Távora atendeu a uma série de exigências, incluindo a realização de um diagnóstico esportivo local, a implementação de políticas públicas específicas, a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e a estruturação do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. Essas medidas evidenciam o comprometimento da gestão municipal em promover o desenvolvimento do setor esportivo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Sebastião Anis Moreira, conhecido como “Tiãozinho”, comemorou a conquista e ressaltou a importância do trabalho coletivo. “O reconhecimento com a Certificação Ouro é a prova do nosso compromisso com o esporte no município. Fico extremamente feliz em ver Joaquim Távora ganhando esse destaque ao atender a todos os requisitos exigidos pela Secretaria de Estado”, afirmou.

Tiãozinho também destacou o papel da administração municipal no processo. “Agradeço ao prefeito Gelson Mansur Nassar pela confiança nas ações que realizamos. Esse resultado é fruto de um esforço conjunto, pois acreditamos no futuro por meio de políticas públicas de esporte e lazer”, completou.

Com o selo, o município está agora apto a receber investimentos estaduais por meio do modelo fundo a fundo, o que permitirá a chegada de novos recursos para ampliar e fortalecer o esporte local, beneficiando atletas, crianças, jovens e toda a comunidade envolvida em atividades esportivas.