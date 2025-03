Gestores de Arapoti participam de capacitação sobre o PDDE básico em Ponta Grossa

Na última sexta-feira (14), gestores das instituições municipais de Arapoti participaram de uma formação sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Básico e suas Ações Integradas, realizada em Ponta Grossa. O evento teve como objetivo capacitar os gestores da educação básica para a gestão descentralizada de políticas educacionais e promover a valorização e o desenvolvimento dos profissionais da educação.

O PDDE é um programa do governo federal que destina recursos financeiros suplementares às escolas, visando atender a necessidades prioritárias das unidades educacionais. O programa busca contribuir para melhorias na infraestrutura física e pedagógica das escolas, incentivar a autogestão escolar e fortalecer a participação comunitária no processo educacional.

A formação foi promovida pelo CECAMPE Sul e teve o intuito de fortalecer a gestão escolar, aprimorando a execução do PDDE e garantindo maior eficiência na aplicação dos recursos destinados às escolas. Durante o evento, os gestores de Arapoti tiveram a oportunidade de aprender mais sobre as diretrizes do programa e as melhores práticas para a utilização dos recursos, com foco nas necessidades de cada instituição de ensino.

Além de discutir estratégias para a gestão eficiente do PDDE, a capacitação abordou temas como a importância da gestão democrática nas escolas, a transparência no uso dos recursos e o papel fundamental da comunidade escolar na administração dos valores recebidos. Os participantes também foram orientados sobre como usar os recursos para promover melhorias nas estruturas físicas e no ambiente pedagógico, impactando diretamente na qualidade do ensino.

O CECAMPE Sul, por meio de ações como essa formação, busca apoiar os gestores das escolas municipais e contribuir para o fortalecimento das políticas educacionais. A iniciativa visa promover a melhoria contínua da qualidade da educação básica, por meio do uso eficaz dos recursos do PDDE.