Paraná discute novas parcerias com a Alemanha

O vice-governador Darci Piana recebeu nesta segunda-feira (17), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, uma delegação estado de Baden-Württemberg, da Alemanha, liderada pelo governador do distrito de Ortenau, Thorsten Erny. O objetivo foi conhecer as potencialidades do Paraná e estreitar laços entre os dois polos. Os alemães veem grandes possibilidades de estreitar laços com o Paraná no campo educacional, tecnológico e de turismo.

O vice-governador apresentou as potencialidades paranaenses, como o título de melhor educação do Brasil e programas de intercâmbio como o Ganhando o Mundo, e disse ter total interesse em estabelecer parcerias em diferentes áreas com os alemães. O Paraná também é reconhecido como um dos estados mais inovadores do Brasil. “É notório o que as empresas alemãs já fizeram e fazem pelo nosso Estado e estamos abertos para novas alianças”, afirmou Piana.

O secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Alex Canziani, apresentou um panorama da pasta à delegação e afirmou que o Estado tem investido pesado no fomento do uso da Inteligência Artificial no setor produtivo e na educação. “Acho que são inúmeras as possibilidades de parcerias com os ambientes de inovação que existem na Alemanha. Temos aqui no Estado 490 ambientes promotores de inovação que poderiam tranquilamente firmar parcerias com empresas alemãs”, disse.

“Além disso, na área da educação, básica ou superior, podemos promover o intercâmbio de estudantes. O Paraná tem o Ganhando o Mundo para a rede estadual, que é um sucesso fantástico, o Ganhando o Mundo da Ciência, que promove intercâmbio entre universitários e projetos de pesquisa, e podemos ir mais longe para alcançar também as escolas técnicas da Alemanha”, exemplificou.

Thorsten Erny comemorou os resultados da visita. “Queremos aprender com vocês e aplicar na nossa região. Temos desemprego zero e muita demanda por mão de obra qualificada. Temos vagas para interessados em aprender alemão nas nossas escolas técnicas. Isso nos dá muitas possibilidades de parcerias”, afirmou o governador do distrito de Ortenau.

Além disso, Erny disse ter ficado impressionado com o potencial turístico do Paraná e vê muitas possibilidades em firmar parcerias que abranjam o setor de turismo. Apenas no ano passado, por exemplo, o Paraná atraiu quase 900 mil estrangeiros, de acordo com a Embratur.

O prefeito de Oberkirch, uma das maiores cidades do distrito de Otenau, Gregor Bühler, salientou que o estado de Baden-Württemberg tem muitas semelhanças com o Paraná. “Somos o terceiro estado mais forte da Alemanha, nossa região tem muitas agroindústrias e indústrias florestais de transformação. A troca de experiências com o Paraná nestas áreas vai ser muito proveitosa para nós”, explicou.

O Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha em Curitiba, Andreas Hoffrichter, disse que o Paraná foi escolhido como destino da delegação por ser um dos estados que mais avança no Brasil. “É um estado que acolhe muito bem os investidores estrangeiros e tem uma infraestrutura excelente como na área de fibra ótica, que é algo necessário quando falamos em Inteligência Artificial. Isso tudo faz com que o investidor procure estados que têm condições de fazer esses investimentos renderem”, disse.

Hoffrichter lembrou que o Paraná já possui um acordo produtivo com Baden-Württemberg, principalmente na área da indústria moveleira. Em 2019, uma comitiva alemã da região esteve no Estado para estabelecer parcerias.

A comitiva também participará de uma reunião da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, na qual o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin e o diretor de Relações Internacionais e Institucionais do órgão, Giancarlo Rocco, apresentarão oportunidades de parcerias entre Paraná e Alemanha. O grupo visitará ainda o Lactec, a Federação das Indústrias do Paraná e a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

“Uma das empresas alemã que é muito parecida com o trabalho que a Investe Paraná faz, é a Nectanet. Ela conecta mais de 200 empresas de forma diretas e várias outras indiretamente. Nossa ideia agora é continuar promovendo ambas as regiões, enviando todas as informações que temos do Paraná para atrair essas empresas que estão até mudando o foco de investimento em outros países, para que possam ter segurança jurídica investindo no Paraná e no Brasil”, afirmou Rocco.

Participaram do encontro o secretário interino da Indústria, Comércio e Serviços, Christiano Puppi; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o cônsul honorário do Brasil em Baden-Württemberg, Johannes kärcher, o CEO Nectanet, Dominik Fehringer, e o Chefe Substituto do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Paraná (Erepar), Paulo Fernando Pinheiro Machado.